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(Seçim sonuçları verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır)

Emek ve Özgürlük İttifakı : %12,75

Milletvekili genel seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

Cumhurbaşkanıseçimi için yurt dışı oyları nda son durum şu şekilde:

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar sayılmaya başlandı. Sandıkların yüzde 97,18'i açıldı.

Söz konusu sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tamamlandı.

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