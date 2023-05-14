Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tamamlandı.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.
Söz konusu sandıklardan sonuçlar ulaşmaya başladı.
Cumhurbaşkanıseçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:
Toplam sandık: 9.593
Açılan sandık: 1543 (%16,08)
Recep Tayyip Erdoğan:%56,60
Kemal Kılıçdaroğlu: %39,92
Sinan Oğan: %2,16
Muharrem İnce: %1,33
(Seçim sonuçları verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır)