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(Seçim sonuçları verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır)

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde: Toplam sandık: 9.593

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim leri tamamlandı.

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