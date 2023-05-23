Seçimlerin ilk turunda Ata İttifakı adayı olan Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a çevrildi. İkinci tur için nasıl bir tutum alacağı merak edilen Özdağ, dün akşam saatlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Görüşme sonras Twitter'dan paylaşım yapan Özdağ, mutabakat metnini Kılıçdaroğlu'na sunduğunu belirterek " Kendisi, saat 13.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek." ifadelerini kullandı.

TÜM GÖZLER ÜMİT ÖZDAĞ'IN KARARINDA

Tüm gözler saat 13.00'de yapılacak olan açıklamaya çevrilirken, kulislerde Özdağ'ın Millet İttifakı'na desteğini açıklayabileceği konuşuluyor.

OYLAR NASIL DAĞILACAK?

Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleme kararı alması sonrası Ümit Özdağ'ın farklı bir tutum sergilemesi halinde Oğan'ın ve Ata İttifakı'nın oylarının nasıl dağılacağı merak edilirken, dikkat çeken açıklamalar geldi.

CANLI YAYINDA OY DAĞILIMINI AÇIKLADI, RAKAM VERDİ

14 Mayıs'taki seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketlerinden olan SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, katıldığı canlı yayında oy dağılımını açıkladı.

"ÜMİT BEY TARAFSIZ KALIRSA..."

Söz konusu açıklamaların gidecek oyların dağılımını çok etkilemeyeceğini savunan Bayrakçı, "Sinan bey olsun Ümit bey olsun, kim hangi tarafa destek verirse versin bu 5,17'nin gideceği adresler 0,1-0,2 oynar. Çok değişmez. Sadece bu açıklamalar kendi siyasi geleceklerini şekillendirmek için önemlidir. Örneğin; Ümit bey tarafsız kalırsa, partisinin de kendisinin de ciddi bir geleceği olur. Taraf bildirirse birilerinin peşine düşen partiler konumuna düşer." diye konuştu.

Bayrakçı, açıklamasının devamında oran vererek şöyle konuştu;

"YÜZDE 5,17'NİN KAÇI ERDOĞAN'A KAÇI KILIÇDAROĞLU'NA GİDER"

"Ankette de çıktı. Bu 5,17'nin 4'te 1'i yaklaşık 1,25'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gider. Yaklaşık 3'te 1'i yani 1,8'i Kemal beye gider. 2'ye yakını da sandığa gitmez.

Hiçbir açıklama bu dağılımı çok fazla değiştirmez."