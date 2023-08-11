Törene, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı(Güv.K.K.) Tümgeneral Zorlu TOPALOĞLU, Polis Genel Müdürü(PGM) Kasım KUNİ, PGM I. Yardımcısı Ahmet BEŞERLER, İlçe ve PGM-Bölüm Müdürleri katıldı. Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Zafer ZAİFER’in özgeçmişinin okunmasının ardından, Güv.K.K. Tümgeneral Zorlu TOPALOĞLU ve PGM Kasım KUNİ tarafından, Zafer ZAİFER’e rütbeleri takıldı.

Törende konuşan PGM II. Yardımcısı Zafer ZAİFER; Polis Örgütünde görev yapan tüm rütbelerdeki polis mensupları ile birlikte kılavumuz olan başta Anayasa ve yürürlükteki yasalar ile halkımızın da desteğini alarak görevini yapmaya devam edeceğini belirtti. Polis Genel Müdür II. Yardımcısı olarak atanmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Zafer ZAİFER, kendisini bu makama layık gören Güv.K.K. Tümgeneral Zorlu TOPALOĞLU, PGM Kasım KUNİ, PGM I. Yardımcısı Ahmet BEŞERLER ve atayan Devlet büyüklerine teşekkür etti.

Güv.K.K. Tümgeneral Zorlu TOPALOĞLU ise; Devlet büyüklerinin de onayı ile Polis Genel Müdür II. Yardımcısı mevkiine atanan Zafer ZAİFER’in bu şerefli görevi layıkıyla yapacağına inancının tam olduğunu, görev ve makamların geçici olduğu ancak sadakat ile Devletimize ve Milletimize yapılan hizmetlerin kalıcı olduğu kaydetti ve Zafer ZAİFER’i tebrik ederek, rütbesinin Polis Teşkilatına ve Devletimize hayırlı olması temennisinde bulundu.