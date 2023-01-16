Marlboro ve Parliament grubuna, Rotmans, Craven A, Kent Grubu, Royals, Gold Leaf, Rotmans Tütün çeşitlerine 2 TL, Dunhıll sigaraya 3 TL ve NUO elektronik sigara çeşitlerine 2 TL zam yapılmıştı.

Ayrıca, Amber Leaf’e de 2 TL zam uygulanacak.

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Zam yağmurundan tütünden de etkilendi. Buna göre, Old Holborn’un 25 gramlık paketine 1 TL, 50 gramlık paketine ise 2 TL zam geldi.

Benson, Silk Cut, Winston ve Camel çeşitlerine 2 TL zam geldi.

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından sigara ve tütün gruplarına zam gelmeye devam ediyor.

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