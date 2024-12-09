Lefkoşa Hidden Garden’da düzenlenen “Dayanışma Yemeği”ne TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,TDP Kurucu Başkanlarından Raşit Pertev, Hüseyin Angolemli, eski Genel Sekreterler, eski milletvekilleri, TDP belediye meclis üyeleri, yüzlerce partili ve sempatizan katıldı.

Gecede konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, TDP’yi ileri götürmenin bir bayrak yarışı olduğunu, tüm olumsuzlara ve bölünmüşlüklere rağmen yeniden bir araya geldiklerini ve o birleşmeyi bütünleşmeyi başardıklarını belirtti ve geceye katılım gösteren herkesin “o ak güvercini” yeniden bir araya getiren kişiler olduğunu vurguladı.

Çeler, “Bu toplumun her bireyine yalnız olmadıklarını göstermemiz gerekiyor. Sessiz canlıların da yanında olacağız, şiddet görenin de… Bu ülkeyi, onu memleketi iliklerine kadar emenlerin, sömürenlerin, ‘vatan millet’ diyerek ülkenin tüm doğal güzelliklerini mahvedenlerin elinden biz kurtaracağız” dedi.

“Bu ülkeye huzur, barış, refah ve özgürlük gelecek, biz getireceğiz”

Adaya barışı getirmenin, Orta Doğu’ya örnek olmanın gururunu yaşayacaklarına emin olduklarını vurgulayan Çeler, partiye gönül veren, inanan ve mücadele eden gelmiş geçmiş herkese teşekkür etti, hep beraber yürünen bu yolun “ak güvercin” yolu olduğunu belirtti.

“Erken seçim kapıdadır. Her ne kadar birileri korksa da o seçim bu adaya gelecek. Hepimiz kenetlenerek, bu partiyi bu topluma doğru anlatacağız. Bu ülkeye huzur, barış, refah ve özgürlük gelecek, biz getireceğiz” diyen Çeler’in konuşması partililerce ayakta alkışlandı.

Özkunt: Bu ülkenin TDP’nin temiz siyasetine her zamankinden daha çok ihtiyacı var

Gecede konuşan TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt ise bu zamana kadar yaşanan seçimlerin sonuçlarıyla kâh üzülüp kâh sevindiklerini ancak siyasette ilkesizlik ve kişisel hesaplarla etik dışılık hakimken de TDP’nin sosyal demokrat yapısından, ilkelerinden, temizliğinden ve dürüstlüğünden asla taviz vermediğini kaydetti.

Özkunt, “Sosyal demokratlar bedel ödediler ama hep dik durdular. Bu ülkenin bu temiz siyasete her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Partimizin ve ülkemizin yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı var” dedi.

“Yeniden umut olmanın sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz”

TDP’nin küllerinden yeniden doğduğunu, buna sahip çıkmanın, dayanışma içinde olmanın, örgütlü yapıyı geliştirmenin ve adanın her yanında çoğalıp yeniden umut olmanın sorumluluğunu da üzerlerinde hissettiklerini kaydeden Özkunt, “Samimi siyaset için TDP yönetime gelmelidir, gelecektir. Mücadelemizde safları sıklaştıracak ve TDP’yi yönetime taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Harmancı: TDP’ye ne kadar çok ihtiyaç olduğunu biz anladık, şimdi sıra bunu topluma anlatmakta

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise gecede yaptığı konuşmada, TDP geleneğinden aldıkları mirasın sorumluluğunun çok büyük olduğunu ve sosyal demokratların yolunun iktidar olduğunu söyleyerek, sosyal demokrasiyi bu topluma tekrar anlatmanın da bir diğer sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Harmancı, “Biraz miras kalan dürüstlük, temizlik, alnı açıklıktır, şeffaflıktır. Sosyal demokratlar çok çalışacak, her eve girecek, her köyde olacak. Bu toplum bir kez daha TDP’yi iktidarın yanında görecek. Gördük; hırsızları gördük, dolandırıcıları gördük, iktidar uğruna ülke kaynaklarını peşkeş çekenleri gördük, TDP’ye ne kadar çok ihtiyaç olduğunu biz anladık, şimdi sıra bunu topluma anlatmakta. Sayın Genel Başkan ve ekibiyle birlikte bir sonraki seçim için daha çok çalışacağız ve hak ettiğimiz yerde olacağız” dedi.