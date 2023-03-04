Bosna Hersek Premier Futbol Ligi'nde Zeljeznicar ile Sloboda, başkent Saraybosna'daki Grbavica Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ülkedeki insani yardım kuruluşu pomozi.ba ile Zeljeznicar Futbol Kulübü iş birliğinde organize edilen oyuncak toplama kampanyasına, Zeljeznicar ile Sloboda arasındaki maçı izlemeye gelen taraftarlardan büyük destek geldi.

Taraftarlar beraberlerinde getirdikleri oyuncaklarla tribünlerdeki yerlerini alırken, bir kişinin "Biz kardeşiz" yazılı Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarının bulunduğu atkı açması dikkati çekti.

Pomozi.ba tarafından yapılan açıklamada, oyuncakların depremzede çocuklara, önümüzdeki günlerde gönderilmek üzere hazırlanacağı bildirildi.