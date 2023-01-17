Evinde düşerek sakatlandığı için yılbaşı da dahil bir süre sahneden uzak kalarak 5 milyon TL kaybeden Zeynep Bastık son dönemde iç çamaşırlı pozlarıyla gündemde. Özellikle ev hali paylaşımlarıyla Ekşi Sözlük'ün diline düşen şarkıcı yavaş yavaş iyileşiyor.

Sahnelerin en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık sarı elbisesiyle balkon poz verdi.

Sütyen tercih etmediği elbisesiyle dikkat çeken Bastık yine sosyal medyada gündem oldu. Sırtı açık süper mini tercih eden Bastık'ın göğsünün de bir kısmı açıktı.

Zeynep Bastık'ı görenler "Kilo al biraz" yorumları yaptı.