Zeynep Bastık sahne performansı kadar paylaşımları ve özel hayatıyla da adından söz ettiren bir isim. Kazancıyla da gündeme gelen şarkıcı son olarak bir kozmetik markasının reklam yüzü olmuştu.

Şu sıralar iş anlamında keyfi yerinde olan Bastık seçimden sonra soluğu yurt dışında aldı.

İspanya'ya giden Zeynep Bastık'tan önce bikinili poz geldi. Ardından güzel şarkıcı son dönemde moda olan sütyensiz giyilen tek düğmeli hırkalardan giyerek pozlar verdi.

Hayranlarından beğeni alan Zeynep Bastık sık sık ev hallerini paylaşarak dikkat çekiyordu.