Anadolu Otoyolu Kocaeli - Sakarya sınırı Sapanca ilçesi mevkiinde 5 araçlık zincileme kaza meydana geldi.

İstanbul istikametinde ilerlemekte olan K.B. idaresindeki 27 DB 224 plakalı TIR kontrolden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen TIR, Ankara yönünde seyir halinde olan Göksel Ayyıldız idaresindeki 34 ESM 222 plakalı otomobile çarptı.

Kenan Karaduman idaresindeki 34 ZZ 6169 plakalı otomobil, H.Ç. idaresindeki 34 ETZ 333 plakalı otomobil, 34 COH 127 plakalı otomobil ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil daha kazaya karıştı.

1’i tır, 4’ü otomobil olmak üzere toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü.

Konunun haber verilmesi üzerine Kocaeli ve Sakarya’dan bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan kontrollerde, 34 ESM 222 plakalı otomobil içerisinde sıkışan sürücü Göksel Ayyıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ankara istikametinde kaza sebebi ile yaklaşık 1 saattir kapalı olan ulaşım ise tek şeritten verilmeye başlanıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.