TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.
Finalde Fenerbahçe'nin rakibi, bu akşam MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından belli olacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.
Finalde Fenerbahçe'nin rakibi, bu akşam MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından belli olacak.
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