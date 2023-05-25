TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.

PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'a cezaya gerek görmedi PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'a cezaya gerek görmedi

Finalde Fenerbahçe'nin rakibi, bu akşam MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından belli olacak.