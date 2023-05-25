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Finalde Fenerbahçe'nin rakibi, bu akşam MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçının ardından belli olacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.

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