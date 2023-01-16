Kıbrıslı sanatçı Ziynet Sali ülkesi KKTC’de geçtiğimiz Cumartesi akşamı bir otelde yeni yılın ilk konserini özel bir gala ile verdi.

Konser esansında elektrikler kesilince orkestrası ile birlikte beş dakika darbuka çalararak konserine devam eden sanatçı elektrikler geldikten sonra “Canım Kurban olsun sana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti “ diyerek konserine devam etti.

Konseri izleyenler arasında eşi Erkan Erzurumlu bu kez konseri ön taraftan izlerken sanatçı gecede albümlerinde yer alan şarkılarının yanı sıra Yunanca şarkıları da seslendirdi. Yeni bir albüm çalışması içinde oluğugunu vurgulayan Sali önümüdeki aylarda ise yeni albümü için yoğun bir şekilde çalıştığını vurguladı.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi