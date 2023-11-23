Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinin telsizden yardım çağrısının yer aldığı görüntüler yine bölgede bulunan bir başka gemi personeli tarafından kayda alındı.

Geminin kaptanının, "Benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım" sözlerinden sonra telsiz konuşmaları sonlanırken, konuşmaları kayda alanların 'Gitti, batıyor gemi' ifadesi de görüntülere yansıdı.