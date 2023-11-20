Zonguldak'ta fırtına nedeniyle batan geminin mürettebatından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Karadeniz'de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Türk bandıralı "Kafkametler" isimli Türk bayraklı kargo gemisi, Rusya'dan aldığı yükü Aliağa'ya götürürken şiddetli fırtına nedeniyle Zonguldak'ta Ereğli Limanı'na sığındı.

Burada barınamayarak yeniden hareket eden gemi, limandan çıktıktan sonra mendireğe çarparak battı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gece saatlerinde yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına başlanamadığını açıkladı.

Sabah saatlerinde başlayan kurtarma çalışmalarında denizcilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu bilgi verildi:

"Karaya oturan ve iletişimin kesildiği Kafkametler gemisinde görevli bir denizcimizin naaşı kurtarma ekiplerince Ereğli sahilinde bulunmuştur. Batan gemideki diğer denizcilerimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Denizcimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Kafkametler gemisinin mürettebatında Kaptan Cemal Turan, 2’nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2’nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan dün bölgede, bir başka gemi daha fırtınaya yakalandı. Ereğli Limanı'na demirleyen Kamerun bandıralı kuru yük gemisi, ikiye bölündü.

Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı, kıyıdaki amfi tiyatro zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gemideki yabancı uyruklu 14 personel tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

AFAD, Karadeniz Ereğli'de bir geminin daha karaya oturduğunu, bu gemide ise 12 mürettebatın kurtarıldığını açıkladı.