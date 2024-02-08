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Diğer işçi Murat Çetinkaya'yı kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Ekiplerin müdahalesiyle Erdem Yıldız, 2 saatlik çalışma ile sağ olarak kurtarıldı. Yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Maden ocağında çalışan Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya, ocakta meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kaldı.

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