Başkan Töre, KKTC Muhtarlar Derneği tarafından Lefkoşa’da bu yıl ikincisi düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Töre, muhtarların 18 belediye başkanı ile birlikte yerel yönetimlerde görev ifa ettiğini kaydetti.

KKTC’nin ambargolar ve izolasyonlar altında olabileceğini belirten Başkan Töre, ancak devletin birer temsilcisi konumundaki muhtarların en güçlü seviyede ülkeye sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

“KKTC’nin muhtarı olmak veya başka makamlarında görev almak şereftir” diyen Başkan Töre, bu topraklara hep birlikte can verilerek milli devletin kurulduğunu söyledi.

Töre, halkın sıkıntılarını en muhtarların bildiğini kaydederek devlet ile halk arasında muhtarların köprü olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, halka hizmetin muhtarlardan başlayarak devletin en üst kademesine kadar devam ettiğini dile getirdi.

Konuşmasının ardından KKTC Muhtarlar Derneği tarafından Başkan Töre’ye plaket takdimi yapıldı.