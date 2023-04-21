Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal, hastane odasındaki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Birkaç gün önce Dubai tatilinden dönen Topal, hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Boğaz enfeksiyonu geçirdiğini belirten Topal, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

“Bayram mesajlarınıza ve aramalarınıza cevap veremiyorum. Boğaz enfeksiyonu geçiriyorum, bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş. Bu aralar salgın varmış kendinize dikkat edin. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ailesiyle birlikte nice bayramlar dilerim.”