 KTTMOB’den yapılan açıklamada, turnuvanın, “ 6 Şubat 2023 depreminde Adıyaman’da hayatlarını kaybeden Evren Çavdır, Havva Çavdır, Elvin Çavdır ve öğrenciler, öğretmenler ile velilerden oluşan Şampiyon Meleklerin anısını ve adını yaşatmak ve bu trajik olayın unutulmaması  için gerçekleştirileceği” ifade edildi.

 Acapulco Resort Otel’de  yer alacak turnuvanın,  9 yaş ve üzeri lisanslı, lisanssız herkese açık olduğu duyuruldu.

Avukat Akan Kürşat KKTC’ye geldi Avukat Akan Kürşat KKTC’ye geldi

 Başvurular, 25 Şubat  Pazar günü saat 23.59’a kadar www.ktbmo.org/EvrenCavdir adresinden yapılabilecek.