Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Beyin Cerrahı Op. Dr. Çağın Ozankaya, ilaç tedavisine rağmen nöbetleri devam eden epilepsi hastaları için uygulanan Vagus Siniri Pili (VNS) ameliyatlarından birinin daha başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ozankaya, VNS tedavisinin özellikle ilaç dirençli epilepsi hastalarında yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen önemli bir yöntem olduğunu belirterek, tedavinin nöbetleri tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayabildiği gibi birçok hastada nöbetlerin sıklığını ve şiddetini azaltarak hastane yatışlarını düşürdüğünü ve günlük yaşamı daha güvenli hale getirdiğini ifade etti. Doğru hasta seçimiyle yüz güldürücü sonuçlar elde edilebildiğini de vurguladı.

Ameliyatın yalnızca cerrahi bir başarı olmadığını kaydeden Ozankaya, VNS tedavisinin nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, anesteziyoloji, psikiyatri ile fizik tedavi ve rehabilitasyon başta olmak üzere birçok branşın ortak değerlendirmesiyle planlanan gerçek bir ekip çalışması olduğunu söyledi.

Ameliyat sürecinde görev alan anestezi ekibi, ameliyathane hemşireleri ve ameliyat sonrası takipte yer alan tüm sağlık çalışanlarının başarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Ozankaya, modern tıbbın disiplinler arası iş birliğiyle en güçlü haline ulaştığını ifade etti.

Hastalara yalnızca bir ameliyat değil, umut, güven ve daha kaliteli bir yaşam sunabilmek için bilimsel bilgi, deneyim ve ekip ruhuyla çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Ozankaya, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek hastaya sağlıklı ve nöbetsiz bir yaşam temennisinde bulundu.