Daireden yapılan açıklamada, ithal ürünlerden alınan 25 numunenin 24’ünün temiz çıktığı, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1 numuneye rastlandığı belirtildi.

Svs Tic. Ltd. Şti.'nin ait dolmalık biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilirken, ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli ürünlerden alınan 28 numunenin ise 24’ü temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 4 numuneye rastlandı.

Mağusa sakini Elife Gürler’e ait hıyarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün üreticinin isteği üzerine imha edildi.

Tatlısu köyü sakini Nejla Çil’e ait yeşil çarli biber ve acı biber de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Güzelyurt sakini Hasan Çakartaş’a ait valensiya portakalda da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.