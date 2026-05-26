Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başarıyla temsil eden ekibin elde ettiği başarının yüksek disiplinin, profesyonelliğin ve Türk askerinin üstün kabiliyetinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel mesajında, güvenlik güçlerinin Kıbrıs Türk halkının huzuru, güvenliği ve devletin bekası için fedakarca görev yaptığını belirterek, “Kahraman timimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Anavatan Türkiye ile güvenlik alanındaki iş birliğine de dikkat çeken Üstel, iki ülke arasındaki ortak mücadele ruhunun bu başarıda da kendisini gösterdiğini vurguladı.

Üstel, mesajının sonunda uluslararası arenada KKTC bayrağını gururla dalgalandıran Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ekibini ve emeği geçen herkesi kutladı.