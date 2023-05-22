Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan süre içerisinde, meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; “söndürülmeden atılan sigara izmariti, temizlik maksadıyla yakma, elektrik tellerinin birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, elektrik kaynaklı kısa devre, araç içerisindeki taşınabilir şarj cihazının ısınıp patlaması, aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip tutuşması, tır dorsesinin elektrik tellerine temas ederek kopan tellerin araç üzerine düşmesi, spiral makinesi ile çalışma yapıldığı sırada atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve piknik tüpünde meydana gelen gaz kaçağı ” olarak açıklandı.

Hususi servis olayları ise; “kuyuya düşen ve evin bahçe kapısına sıkışan köpeklerin, su depoları arasında ve yağmur drenaj borusu içerisinde sıkışan ve kuyuya düşen kedilerin kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması, yangına karşı tedbir alma, özel görev, yangın eğitimi verilmesi ve trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması” olarak yer aldı.