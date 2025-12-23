CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi 20. Olağan Kongresi yapıldı.

Yeniden ilçe başkanı olan Özgören başkanlığındaki CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ahmet Kısaoğlu, Ekin Mahan, Gülcan Güney, Helin Aslan, Hüseyin Kısaoğlu, Irmak Beydilli, Mehmet Direkci ve Melcen Karabenli."

Kongre; Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Gençlik Örgütü Genel Başkanı İsmail Barbaros, milletvekilleri ve çok sayıda partilinin katılımıyla yapıldı. Mustafa Özgören’in güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildiği kongrede, “yozlaşmış düzene karşı örgütlü mücadele" çağrısı yapıldı.

-İncirli: “2026’da bu karanlık düzen bitecek, gençliğin gücüyle iktidara yürüyoruz”

Genel Başkan Sıla Usar İncirli, Güzelyurt ilçesinin köklü tarihine ve CTP’nin bir "gençlik partisi" olduğuna vurgu yaptı. Naci Talat’ın 27 yaşında Genel Sekreter olduğu bu gelenekte gençliğin her zaman özne olduğunu belirten İncirli, “Halkın bir sıkımlık canı kaldı, onu da biz alacağız ve bu yönetimi göndereceğiz. 2026 yılı hem merkezi hükümette hem yerel yönetimlerde CTP’nin iktidar yılı olacak. Gençlerimize alan açacak, eşit, adil ve üretime dayalı bir ekonomiyi hep birlikte kuracağız. Barış kültürünü ülkenin her yanına yayacak, federal çözüm hattından vazgeçmeyeceğiz. Her CTP’li kendini 2026’nın büyük zaferine hazırlasın.” diye konuştu.

-Gulamkadir: “Gençlik örgütümüzü muhalefette küllerinden doğurduk”

Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, kongrede yaptığı konuşmada, örgütlenmenin önemine dikkat çekerek, 2022 yılında göreve geldiklerinde Güzelyurt’ta olmayan bir gençlik örgütünü yeniden ayağa kaldırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Gulamkadir, “2016’dan 2022’ye kadar bölgede olmayan bir gençlik örgütünü, muhalefetin en zor günlerinde küllerinden doğurduk. Bu gençler, iktidar nimetleri için değil, taşın altında elleri ezilirken bu safları tercih ettiler. Şimdi görev alacak arkadaşlardan ricam şudur: Bizi sorgulayın, bizi zorlayın, yola devam etmemizi sağlayın.” ifadelerini kullandı.

-Özgören: “Yurdumuzu terk etmeyeceğiz, mücadeleyi büyüteceğiz”

CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi Başkanı Mustafa Özgören ise, Güzelyurt gençliğinin sahipsiz bırakıldığını ve göçe zorlandığını savunarak tepki gösterdi. Güzelyurt’ta bitmeyen hastane önünde başlattıkları eylemlere değinen Özgören, “Bize umutsuzluk aşılamaya çalışanlara karşı göğsümüzü siper edeceğiz. Güzelyurt Belediyesi 30 yıldır malum zihniyetin elindedir ve gençliğe en ufak bir katkısı olmamıştır. Naci Talat’ın dediği gibi; kimdir bunlar da bizi göçe zorlayacaklar? Yurdumuzu terk etmeyeceğiz, bu basiretsiz hükümeti ve yerel işgalcileri evlerine göndereceğiz.” dedi.

-Barbaros: “Ekip çalışması ile ülkemizi daha ileriye taşıyacağız”

CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı İsmail Barbaros ise, Güzelyurt gençliğinin dinamizminin gurur verici olduğunu ifade etti. Barbaros, örgüt içindeki disipline ve ideolojik bağlılığa dikkat çekerek, “Buradaki ekip çalışması ve tartışmalar hiçbir zaman kişisel değil, her zaman ülkemizi ileriye götürmek için ideolojiktir. Birleşik Federal Kıbrıs hedefiyle çalışan bu genç arkadaşlarımızla her zaman yan yana, bir telefon uzağınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.