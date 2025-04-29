Gündem Kıbrıs okurları için Rana Sarro sordu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gadiyanoğlu yanıtladı. Gardiyanoğlu “Kötü bir ortamdan resmen otel seviyesine çıkardık. 72 odanın 71’inde sıcak ve soğuk su akmazdı, 1 tek banyoda 50 ihtiyarı yıkarlardı, siz hayal edin artık” diyerek, oradaki durumu anlattı.

Gardiyanoğlu: Personel sayısını da yüzde yüz artırıyorum. Maliye’den bunun yetkisini aldım.

Rana Sarro- Gündem Kıbrıs özel haber

Yıllarca skandallarla ve yaşlıların kötü koşullarda bakıldığı iddialarıyla gündeme gelen Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Gündem Kıbrıs’a konuştu.

Bilindiği gibi bir huzur evi olan ve engelli ve yatalaklar hariç yaşlıların devlet himayesinde bakıldığı Kalkanlı Yaşam Evi, Sağlık Bakanlığı’na bağlıydı.

Daha sonra birçok tüzük ve yasa değişikliğiyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlandı.

Kalkanlı Huzur Evi’ne girişin yasak olduğu o dönemlerden, bugün Bakan’ın “lütfen gazeteci olarak gidiniz ziyaret ediniz” dediği Kalkanlı Huzur Evi ile ilgili Bakan ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

“ÇOK KÖTÜ BİR ORTAMLA KARŞILAŞTIM”

Göreve başladığının ikinci günü Kalkanlı Huzur Evi’ne gittiğini ifade eden Gardiyanoğlu, çok kötü bir ortamla karşılaştığını ifade ediyor.

“Kalkanlı Huzur Evi’ni resmen cennete çevirdik” diyen Sadık Gardiyanoğlu, “eskiden herkes orayı saklardı, aman kimse gitmesin görmesin diye. Şimdi ben de sivil toplum örgütlerine ve basına ‘gidin, görün’ diyorum” dedi. Bakan Gardiyanoğlu, soruları şöyle yanıtladı:

Rana Sarro: Kalkanlı Yaşam Evi’nde yaşlılara şuanda iyi bakılıyor mu? Oradaki son durum nedir?

Bakan Gardiyanoğlu: Orayı resmen cennete çevirdik. ,

Rana Sarro: Nasıl cennete çevirdiniz ve orada yaşanan durum neydi? Nasıl oldu da oraya el attınız?

Bakan Gardiyanoğlu: 14 Ağustost’ta görevi devraldım, görevi devraldığım gün Kalkanlı’da çalışan bir personelin el yazısı ile bir not vardı masamın üzerinde. O listede Kalkanlı Huzur Evi’nin eksikler listesi yazılıydı. Sular akmaz, klimalar çalışmaz, elektrik arızaları var, ilaç eksiğimiz var, yatak eksiği var diye bir sürü eksiklik vardı. İlk günümdü ve “be arkadaşlar Kalkanlı nerededir” diye de sormuştum hiç unutmam. 16 Ağustos’ta iki gün sonra oraya gittim. Kötü bir ortam vardı. O ortamdan otel seviyesine çıkardım. Eskiden herkes orayı saklardı, aman kimse gitmesin görmesin diye. Şimdi ben de sivil toplum örgütlerine, basına ‘gidin, görün’ diyorum.

“YAŞLILAR BİNA DIŞINA, BAHÇEYE DAHİ ÇIKARILAMIYORDU!”

Rana Sarro: Neler yaptınız, neler değişti?

Bakan Gardiyanoğlu: Orada iki metre yüksekliğinde otlar vardı, şuanda koskoca bahçe temizlendi ve ağaçlar ekilmeye başlandı. Yaşlıları o binadan dışarıya çıkarılacağı alan yoktu. Yılanlar, çiyanlar, fareler koştururdu etrafta. Şimdi bahçe çiçeklendirildi. Oraya bahçıvan adam da aldım. Güzelyurt Belediyesi de arada sağ olsun bize destek verir. Rana hanım oranın 72 odası vardı, 71 odada sıcak ve soğuk su akmazdı ben gittiğimde sen hayal et artık. 1 banyoda 50 ihtiyarı yıkarlardı. 1 tek banyoda. Şimdi bütün banyolarda sıcak soğuK su var. Tüm bina iç dış boyandı. Tüm odalarda sıcak soğuk su var. Tüm banyo tuvaletleri söktük attık. Hepsini yaşlılara göre yaptım. Şuanda 45 yaşlım var, 80’e yakın da ortopedik yatak aldırttım.

Rana Sarro: Personellerle ilgili bir değişime gittiniz mi? Bir dönem personellerin çok kötü olaylarını kaleme almıştım.

Bakan Gardiyanoğlu: Personeli arada değiştirdim, görevini layıkıyla yapmayan personeller gitti yenilerini aldık. 15 Mayıs’ta ihalem biter. Oranın personel sayısını da yüzde yüz artırıyorum. Maliye’den onun yetkisini aldım. Dediğim gibi ihale sürecidir. 15 Mayıs’ta dolar ihale.

Rana Sarro: Hangi birime ve kaç kişi istihdam edeceksiniz?

Bakan Gardiyanoğlu: İhale ile özel şirket üzerinden bakıcı ve temizlik işine 18 personel daha alınacak. Oraya kurum sorumlusu koydum. Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Mert Beyi oraya sorumlu olarak koydum. Sponsorlarımız ve finansörlerimiz de var. OrayI taamamıyla kontrol altına aldık. Önümüzdeki haftalarda birlikte oraya gidelim ve ortamı da göresiniz.

YARIN: ENGELLİLERE ÖZEL OTEL AÇILIYOR

Engelli vatandaşlar için 24 saat yatılı Engelli Yaşam Evi yapılıyor. Ayrıca engellilere özel ücretsiz Engelliler Oteli açılıyor. Bakan Gardiyanoğlu açıkladı, yarın Gündem Kıbrıs’ta.