Ercan Havalimanı, Ramazan Bayramı haftası süresince 160 bin 23 yolcuya ve bin 57 uçağa ev sahipliği yaparak yoğun bir hafta geçirdi. Türkiye’de bayram tatilinin dokuz güne uzatılması ile Ercan Havalimanı’nda uçak ve yolcu sayılarında da artışlar meydana geldi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre havaalanında azami yoğunluk 28 Mart Cuma günü başladı ve bir sonraki hafta olan 6 Nisam Pazar gününe kadar sürdü. 28 Nisan Cuma günü 16 bin 744 yolcu ve 113 uçağa hizmet verilirken, 6 Nisan’da ise Ercan Havalimanı’nı 17 bin 12 yolcu ve 109 uçak kullandı.

Gelen yolcu sayısı daha fazla

Ercan Havaalanı Ramazan Bayramı haftasında gerçekleşen 10 günlük yolcu ve uçak trafiği verilerine göre 529 gelen ve 528 de giden uçak ile 84 bin gelen ve 76 bin 23 ise giden yolcuya hizmet verdi.

Yoğunluk 28 Mart ve 6 Nisan’da oldu

Ercan Havalimanı’nda 28 Mart Cuma günü başlayan yoğunluk 10 gün boyunca devam etti. 28 Nisan’da Ercan’a 113 uçak ve 16 bin 744 yolcu gelip giderken, 6 Nisan Pazar günü ise bu sayı 109 uçak ve 17 bin 12 yolcu olarak gerçekleşti.

10 günde yolcu ve uçak sayıları

Ercan Havalimanı, 28 Mart’ta 16 bin 744, 29 Mart’ta 15 bin 939, 30 Mart’ta 14 bin 897, 31 Mart’ta 15 bin 506, 1 Nisan’da 16 bin 380, 2 Nisan’da 16 bin 380, 3 Nisan’da 16 bin 138, 4 Nisan’da 16 bin 210, 5 Nisan’da 15 bin 115 ve 6 Nisan Pazar günü ise 17 bin 12 gelen ve giden yolcuya hizmet verdi.

10 gün boyunda ise Ercan Havalimanı’na 1057 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. 28 Mart’ta 113, 29 Mart’ta 113, 30 Mart’ta 109, 31 Mart’ta 106, 1 Nisan’da 115, 2 Nisan’da 106, 3 Nisan’da 96, 4 Nisan’da 99, 5 Nisan’da 91 ve 6 Nisan’da 109 uçak iniş ve kalkış yaptı.