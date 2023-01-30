Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18-28 Ocak 2022 tarihleri arasında Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde meydana gelen hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselelerde zanlı olarak görülen O.T.(E-24, Ö.F.E.(E-23) ve M.Ö.(E-25) tutuklanmıştır.



Bahse konu şahısların yapılan ileri sorgulamalarında; Yeniboğaziçi’nde bulunan M.K'ye ait ikametgah içerisinden; 1 adet televizyon, 1 adet tost makinesi, 1 adet kahve makinesi, 1 adet su ısıtıcısı ve 1 adet ütü, yine Yeniboğaziçi’nde bulunan U.Z'ye ait ikametgahın avlusu içerisindeki ambardan 1 adet jeneratör, 1 adet odun kesme makinesi ve 1 adet ot kesme makinesi ile Gazimağusa’da R.S'ye ait olup park halinde bulunan aracı çaldıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.