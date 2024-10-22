GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Meclis’te yaşanan başkanlık seçimi krizini değerlendiren Manavoğlu, dörtlü hükümet döneminde Meclis Başkanı’nın 38 günde seçildiğini hatırlatarak, gün tartışmalarının yanlış olduğunu, CTP’nin içerisinde UBP’de yaşananlar yaşansaydı, CTP’nin de bu durumda olacağını söyledi. Bunların halkın gözü önünde yaşanmasının yanlış olduğuna dikkat çeken Manavoğlu, siyaset konuşmayan insanların bile Meclis krizini konuştuğunu söyledi.

“ÜSTEL İLK TURDA TÖRE’Yİ 5’İNCİ TUR OYLAMADAN ÇEKEREK HATA YAPTI”

Meclis’te yaşananları çocukların oynadığı ‘milo’ oyununa benzeten Manavoğlu devamla şunları söyledi:

“En büyük hata ilk turda Ünal Üstel’in, Zorlu Töre için 5’inci turu yaptırmaması oldu. O gün Zorlu Töre için 5’inci tura gidilmeliydi. Zorlu Töre ‘tek aday var, o zaman seçime gerek yok, ben başkanım’ da diyebilirdi. İlk gün 5’inci tur yapılsa bunların hiçbiri olmayacaktı, Zorlu bey de o tepkileri vermeyecekti.”

“CTP BAZI ŞEYLERİ FAZLA BÜYÜTÜYOR”

“Erken seçim olmalı mı?” sorusunu da yanıtlayan Manavoğlu, erken seçimin ihtiyaç olduğunu belirterek, ‘peki bu garagözlüğü gören halkın kaçta kaçı gidip de oy verecek?’ diye sordu. “Ben belki de siyasette olmasam bunu görüp de oy vermeye gitmezdim” diyen Manavoğlu, bu yapnını halkı oy kullanmadan geri durdurduğunu savundu. CTP’nin de haata yaptığını savunan Manavoğlu, CTP bazı şeyleri fazla büyütüyor. Son bu Meclis tartışmaları fazla abartıldı. Bu halkın gözünde tüm siyasete güvensizlik oluşturur” diye konuştu.

“BAKANLAR MİLLETVEKİLLERİNDEN OLMASIN”

Parlamenter Sistem ve teknokrat bakan konularında da konuşan Manavoğlu, şunları söyledi:

“Bizim mevcut sistemimizde düzenlemeler yapmak gerekir. Parlamenter sistem kalsın ama bakanlar milletvekillerinden olmasın, onları da bakanlık makamına getirirken, sonrasında da siyasi aday olmayacakları konusunda da kısıtlayarak düzenleme yapın. Bizim ülkemizde Kıbrıs sorunu hariç tüm konularda ideolojik olarak ayrılma yok. Başkanlık sistemine baktığınızda şu andaki liderlerden biri başkan olsun. Liyakat konusunda sıkıntı olur. Mutlak düzenlemeye ihtiyaçsız vardır. Liyakatsız ortam bu ülkeyi batağa sürüklüyor.”

İSİAS DAVASI… “DAHA GÜVENLİ BİR TÜRKİYE’NİN TEMELİ ATILACAK”

Adıyaman’da gerçekleşen İsias Davası da değerlendiren Manavoğlu, buradan çıkacak olan sonucusun Türkiye için de çok önemli olduğunu belirterek, çıkacak sonuçla daha güvenli bir Türkiye’nin temelinin atılacağını söyledi. Ortaya çıkan gerçeklerle sonucun az çok ortaya çıkmaya başladığını düşündüğünü belirten Manavoğlu, ‘bugün Mimarın ‘sorumlu otel sahibidir’ demesinin bunun bir sonucu olduğunu kaydetti.

LİDERLER YEMEĞİ… “MASAYA ÇOK ÖNCEDEN OTURULMALIYDI, ÜLKE BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ”

Newyork’ta gerçekleşen gayrı resmi liderler yemeğiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Manavoğlu, şunları söyledi:

“Bu halkın faydasına ve Türkiye’nin çıkarlarına en doğru diplomasi ne ise o uygulanır. Sizin insanlarınız Güney Kıbrıs'ta tutuklanıyor, sektörleriniz darbe alıyor. Son politikanın yürünme şekli ülkeye büyük zarar verdi. Bu masaya çok önceden oturulmalıydı.”