Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.10.2024 tarihinde, saat 11:45 sıralarında, Kılıçarslan’da, su isale hatlarının döşenmesi amacıyla yapılan kazı çalışmaları sırasında, kazılan çukur içerisinde çalışmakta olan Hrıdoy Chandra PAUL(E-22)’un üzerine toprak kayması sonucu ayakları toprak altında kalarak yaralanmıştır. Adı edilen Polis İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık kontörlünden geçirilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.