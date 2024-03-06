Aileler her yıl, MH370'te kaybettikleri yakınlarını anmak için bir araya geliyor (Reuters)

Malezya, 10 yıl önce kaybolan MH370 sefer sayılı uçağı yeniden aramayı planlıyor.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, dün yaptığı açıklamada kayıp uçağın aranmasına yönelik çalışmaların "sağlam kanıtlar bulunması halinde tekrar başlatılabileceğini" belirtti.

Ticaret Bakanı Anthony Loke ise aynı günkü açıklamasında, denizde araştırmalar yürüten Amerikalı robotik şirketi Ocean Infinity'le irtibata geçtiklerini söyledi.

Loke, firmayla yeni bir arama operasyonu planı üzerine görüşeceklerini belirtti. Ocean Infinity'nin yöneticisi Oliver Plunkett da bu yıl içinde çalışmalara tekrar başlamayı umduklarını ifade etti.

Uçak, Malezya'nın kuzeybatısındaki Penang Adası'nın yaklaşık 370 kilometre kuzeyine ilerlerken askeri radarlardan kaybolmuştu.

Uçutşa 12'si mürettebattan toplamda 239 kişi seyahat ediyordu. Bu yolculardan 153'ü Çin, 50'siyse Malezya yurttaşıydı. Buna ek olarak uçakta ABD, Avustralya, Endonezya, İran, Rusya dahil birçok farklı ülkeden kişi de vardı.

Trajik olayın yıldönümü yaklaşırken, uçaktaki yakınlarını kaybedenler dün Kuala Lumpur'da bir araya gelerek 239 mum yaktı.

Uçaktaki mürettebattan Patrick Gomes'in eşi Jacquita Gonzales, "Her yıl 8 Mart'a yaklaşırken, o gün yaşananlar, anılar sanki daha dünmüş gibi geri geliyor" dedi. Gonzales, bu olayın artık çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Aynı uçuşta annesini kaybeden Malezyalı avukat Grace Nathan ise arama çalışmalarının tekrar başlatılması için uzun süredir kampanya yürüttüklerini belirtti.

Loke, anma törenine katılarak "Arama çalışmalarının yeniden başlatılması için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum" dedi.

Malezya, Çin ve Avustralya'nın koordine ettiği sualtı arama çalışmalarında sonuç alınmayınca operasyonlar Ocak 2017'de durdurulmuştu. 180 milyon euroluk operasyonda Hint Okyanusu'nun 120 bin kilometrekaresi taranmıştı.

Ocean Infinity de Hint Okyanusu'nda uçağın enkazını 2018'de aramak için operasyon düzenlemiş fakat başarılı olunamamıştı.