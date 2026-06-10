ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te iç güvenlikle ilgili bir imza töreninin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD lideri, bir muhabirin Türkiye ile ilgili sorusuna cevap vererek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkisine vurgu yaptı. "O, benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu seviyorum. Kendisi müthiş bir lider ve çok güçlü bir kişi. O bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun da ötesinde, aramızda iyi bir dostluk var." dedi.