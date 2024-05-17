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Kortejin Avenue – Samsung önüne varmasının ardından, Güvenlik Kuvvetleri Bando Takımı ve Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi konser verecek.

Yürüyüşüne, Güvenlik Kuvvetleri Bando Takımı eşliğinde Lefkoşa Girne Kapısı Atatürk Anıtı’ndan başlayacak olan kortej, Dereboyu Avenue güzergahında ilerleyecek.

Girne ve İskele’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

Girne ve İskele’de bazı bölgelere elektrik verilemeyecek

19 Mayıs Pazar günü Saat 09.30’da başlayacak olan korteje, Lefkoşa Merkez okullarından gelecek öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesine bağlı federasyonlar, kulüpler ve dernekler, sivil toplum örgütleri ve halk katılacak.

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