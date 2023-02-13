“Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Acil Servis telefon hattımız arıza nedeniyle geçici bir süre devre dışı kalmıştır. Acil durumlar için vatandaşlarımızın arıza giderilinceye kadar aşağıda yer alan numaraları araması önemle rica olunur: 0392-2236739, 0392-2236833, 0392-2236761”

Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 112 Acil Servis telefon hat tı arıza landığından acile ‘0392 223 6739’, ‘0392 223 6833’ ve ‘0392 223 6761’ numaralı hatlardan ulaşılabilecek.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.