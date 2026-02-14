Bir vatandaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, sevgilisi ile çok mutlu olduğunu ve herkesin bu mutluluğa ortak olmasını istediğini belirtmek için Muğla 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Operatör, “Nasıl yardımcı olabilirim" sorusuna karşı taraftan, “Ne bileyim pasta getirir misiniz” demesi üzerine, asılsız ve gereksiz bir çağrı sebebiyle görüşmeyi sonlandırdı.

BİN 882 TL PARA CEZASI

Çağrı merkezini gereksiz ve asılsız çağrılarla meşgul eden vatandaşa da Kabahatlar Kanunu gereğince bin 882 TL para cezası kesildi.

Acil çağrı merkezlerinin sağlık, güvenlik ve itfaiye gibi hayati öneme sahip hizmetler için arandığına ve asılsız, gereksiz çağrıların önem arz eden vakaların ulaşımı geciktirebileceğine dikkat çeken yetkililer, bu tür aramaların gerçek bir ihbarda kurtarılması gereken bir cana sebep olabileceğini de eklediler.

Çağrı merkezi yetkilileri devamında, Sevgililer Günü hatırlatması yaparak, "Aşk güzel, 112 Acil Çağrı ciddi bir iştir. Bazı kalp çarpıntıları için 112 aranmaz" notunu düştü.

“PASTA GETİREBİLİRSİNİZ”

Vatandaşın para cezası almasına yol açan telefon görüşmesi ise şu şekildeydi:

"-Acil Çağrı Merkezi.

-İyi akşamlar, kolay gelsin.

-Sağ olun. Acil durumunuz nedir?

-Muğla 112 ile görüşüyorum değil mi?

-Doğrudur beyefendi. Dinliyorum sizi.

-Biz sevgilimle şu an çok mutluyuz.

-Evet.

-112 bize yardımcı olabilir mi? Ya da mutluluğumuza bir katkısı olabilir mi?

-112'nin sizin mutluluğunuza nasıl bir katkısı olmasını bekliyorsunuz beyefendi?

-Ne bileyim, bir pasta getirir, bir şeyler getirir. Yani bilmiyorum.

-Sizin acil durumunuz var mı beyefendi?

-Yok.

-112 acil çağrı hattını gereksiz yere meşgul etmeyin lütfen. Acil durumunuz olmadığı için çağrıyı sonlandırıyorum."