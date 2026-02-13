Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Öğrenci Yurtları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Erdoğan açılış töreninde bir konuşma yaparak, gençlerin Türkiye'nin istikbali olduğunu söyledi.

“DEĞİŞİMDEN ASLA KORKMAMALIYIZ”

"Gençlerimizin çehresindeki aydınlığı gördükçe bizler her seferinde güç ve enerji tazeliyoruz." diyen Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nı kuruluşundan bu güne geçen üç yılda gerçekleştirdiği faaliyetler için tebrik etti.

Üniversitelerin bilginin üretim ve işleme merkezleri olduğunu kaydeden Erdoğan, "Dünya hızla değişirken yıldızı parlayan bir Türkiye'de üniversiteler de kendini yenilemeli. Değişimden ve dönüşümden asla korkmamalıyız." şeklinde konuştu.

"YURT SORUNUNU ÇÖZDÜK"

"Üniversiteleri birer mevzi olarak gören sözde özgürlükçü fakat özde baskıcı zihniyete rağmen hedeflerimize doğru yürüyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kaptan köşküne geçtiğimiz günden beri her zaman eğitim önceliğimiz oldu. İmkanlarımızı seferber ettik. Üniversite sayımızı 76'dan 208'e çıkardık. Yurt sorununu çözüme kavuşturduk. 2002'de 190 olan yurt sayımızı bugün 880'e çıkardık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Gençlerimizin çehresindeki aydınlığı gördükçe bizler her seferinde güç ve enerji tazeliyoruz. Geleceğe olan inancımızı, güçlü Türkiye'ye olan sevdamızı, tutkumuzu, sizlere baktıkça inanın daha da perçinliyoruz. Gençler, ülkemizin istikbali.

- Araştırma faaliyetlerinden inovasyon teşviklerine, uluslararası işbirliklerinden akademik destek programlarına oldukça geniş bir yelpazede Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın kuruluşundan itibaren üç yıllık süreçte aldığı mesafe takdire şayandır.

"IŞIK UZUN YILLAR DOĞUDAN YÜKSELDİ"

- Bizim için üniversite bilginin üretim ve işleme merkezidir. Öğrenci ise ilmi talep ettiği için bilgiye talip olduğu için talebedir. Bu topraklar asırlar boyu dünyanın dört bir yanından öğrencileri, hocaları ağırladı. Bilim insanlarımız ilmin ve sanatın her başlığında dünyaya kıymetli katkılar yaptı. İnsanlığın yolunu aydınlatan ışık, uzun yıllar doğudan yükseldi. Özellikle İstanbul, ilmin ve bilimin yuvası oldu. Her alanda bir merkez oldu. Geçmişle gelecek arasındaki bağ aksayan yönleri olsa da bir şekilde sağlandı.

"İMTİYAZLARINI KAYBETMEK İSTEMİYORLAR"

- Dünya hızla değişirken yıldızı parlayan bir Türkiye'de üniversiteler de kendini yenilemeli. Değişimden ve dönüşümden asla korkmamalıyız. Bir yerde hareket varsa, orada bereket ve başarı olur. Tersi durumda ise gerileme kaçınılmaz hale gelir. Duran pas tutar, yosun bağlar. Biz Boğaziçi dahil tüm üniversitelere böyle bakıyoruz. Bu süreçte önümüzü kesenler oluyor. Özellikle üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler doğrusunu söylemek gerekirse imtiyazlarını kaybetmek istemiyor.

"BOĞAZİÇİ TERSİNE BEYİN GÖÇÜNE LİDERLİK EDİYOR"

- Üniversiteleri birer mevzi olarak gören sözde özgürlükçü fakat özde baskıcı zihniyete rağmen hedeflerimize doğru yürüyoruz. İnşallah menzile varana kadar durmadan ilerlemeye devam edeceğiz. Üniversite yönetimimize, Boğaziçi mezunu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üniversitemizin dünyanın önde gelen eğitim kurumlarında eğitim görmüş genç akademisyenleri kadrosuna katarak tersine beyin göçüne liderlik etmesi kayda değerdir.

"EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZ OLDU"

BOĞAZİÇİ'NE YENİ KÜTÜPHANE VE LABARATUVAR YAPILACAK

- Geçen yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi çok yakında yeniden inşa edilecek. 2 milyar lira yatırım değeri olan yeni kütüphanemiz öğrencilerimiz için şimdiden hayırlı olsun. Önümüzdeki sene ise 3 milyar liralık bir yatırımla Boğaziçi Üniversitesi'ne modern bir laboratuvar kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun."