Polis örgütünün ihtiyaçları kapsamında, açılan münhal gereği Polis Genel Müdürlüğü kadrosuna alınan 75 erkek ve 38 kadın olmak üzere 113 polis memuru ile 24 erkek ve 13 kadın olmak üzere toplam 37 itfaiye memuru aday adayı bugün itibarıyla temel eğitimlerine başladı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 6 ay sürecek temel eğitim kapsamında, Polis Okulu Müdürlüğü'nde teorik ve uygulamalı eğitime tabii tutulacak olan polis ve itfaiye aday adayları, temel eğitimlerinin tamamlanmasının ardından polis örgütü kadrosuna dahil olacak.