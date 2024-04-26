Akpınar, partinin, hükümet içindeki rolü ve koalisyon ortağı olarak kurumsal hareketin bütünselliğine önem verdiğini söyledi.

Akpınar, parti içi duruşlar ve siyasi vizyon üzerine yazılı açıklama yaptı.

Küresel kriz yönetiminin, sancılarının yaşandığını belirten Akpınar, halkın görev verdiği milletvekilleri olarak hükümetin istikrarı, halkın refahı için tüm icraatların hayat bulmasına tam destek verirken, belirli konularda dikkat çekerek, süreçlerin daha uyumlu gelişime açık olması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

“Koalisyon hükümetinin asli ortağı olarak kurumsal hareketin bütünselliğine önem ve özen gösteriyoruz” diyen Akpınar, şunları kaydetti:

“Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in başkanlığında icraatlarını ortaya koyan tüm bakanlıkların başarı ve başarısızlık karnesinin ve tabii ki tüm icraatların asli ortağıyız. UBP, DP ve/veya YDP’nin tek başına yeterlilik ortaya koyması mümkün değildir. İcraatların tümü, tüm yasaların hayat bulması ortak irade ve idrakle mümkündür.

Demokrat Parti Meclisi, MYK’sı tüm yasal kurullarıyla bunun önemini bilmekte ve gerekli gördüğü yerde düşüncelerini, kararlarını kamuoyumuzla paylaşmaktadır.

Demokrat Parti kendi iç muhalefet yapısı, kendi doğrularını, olumlu olumsuz eleştirilerini açıklıkla yapabilmektedir. Kardeşlik, saygı ve bağlılık içerisinde en mükemmel olabilecek gelişime, ulaşacağımıza eminim.”

Akpınar, parti içi güç denge hareketinin, suçlayıcı karşı saldırganlıklarla değil, icraatların verimliliği, ölçümlenebilir esasların değerlendirilmesi ve bilimsel paylaşımlarla olması gerektiğini söyleyerek, ortak hareket ve eleştirilerin bağlı olunan değerleri daha çok güçlendireceğini ifade etti.

Akpınar, “Kardeşlik bağlarımızın en üst bilinç hareketiyle, bugün birbirimizle kucaklaşma zamanıdır. Bağlı olduğumuz değerler bütünlüğü bunu gerektirmektedir. Halkımızın bizlere verdiği sorumluluk sınavında başarı ortaya koymak ortak hedefimiz olmalıdır” ifadelerini kullandı.