GÜNDEM ÖZEL

Lefkoşa'da 32 örgüt zamlar, hayat pahalılığı ve yolsuzluklar için Meclis'e yürüdü...

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, 9. Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Gündem Kıbrıs’a konuştu.

ÇELER: "BU BİR TOPLUM İSYANIDIR"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, “Toplum bu kadar ekonomik krizin içinden geçerken, memlekette bu kadar yolsuzluk, yüzsüzlük boy göstermişken düzenlenen bu eyleme katılmak bizim görevimizdi” diye konuştu.

Çeler, düzenlenen eyleme parti olarak destek verdiklerini kaydederek, “Biz bugün parti olarak bayrak taşımıyoruz. Bu bir toplum isyanıdır… Halk kendi eylem şekillerini topluma ve bizlere de daha iyi bir şekilde aktarır ve biz de onların eylemlerine destek veririz” açıklamasını yaptı.

BENGİHAN: “MEVCUT DÜZENE BAŞ KALDIRMALIYIZ”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Mevcut düzene baş kaldırmamız gerekiyor. Bu bir kıvılcım olarak düşünülmektedir. Böyle bir düzeni hak etmiyoruz. Sadece söylemlerle değil, eylemlerle bunu göstermemiş gerekiyor. Beklediğimiz o kalabalık şu an yok. Bu düzene bu sisteme bir dur denmesi gerekiyor. Bu bir ilk adım” dedi.

BIÇAKLI: “ÜLKEDE NE ARARSANIZ VAR”

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, “Son dönemde maalesef ülkede ne ararsanız vardır. Diplomadan, ihale yolsuzluğuna kadar her şey vardır. Hükümet hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Toplumun aslında bütünün bir hareket içerisine girmesi gerekiyor. Buradaki esas konu toplumun şikayetçi olan kesimi buraya gelip tepki koymalıdır. Umarım bu yürüyüşten sonra hükümet bir mesaj alır” ifadelerini kullandı.

AKANSOY: “BU MÜCADELE İLERİYE GİDECEK”

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “32 örgütle birlikte CTP’de ‘Artık Yeter’ başlığı altında yürüyüşteyiz. Bu ülkede çok ciddi sorunlar var. Ekonomik kriz var ülkede. Bu bizim için bir başlangıçtır. Bunun arkası gelecek, bu mücadele ileriye gidecek. Her şeyin yolunda olduğunu iddia eden bir hükümetimiz var ne yazık ki. Ama bu ülkede tencere kaynamıyor… Konuşacak çok şey var, bu iş mücadele meselesidir. CTP, sonuna kadar örgütleriyle birlikte yürüyecek” açıklamasını yaptı.

MANAVOĞLU: “GÖNÜL ARZU EDER Kİ YAKIN ZAMANDA BİR SEÇİM OLSUN”

9. Dönem Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Eylem aslında halkın sesini duyurabilmesi için bir fırsattır. Mevcut durumdan kimse memnun değildir. Hükümetin kendisine ciddi anlamda çeki düzen verilmesi gerekiyor. Gönül arzu eder ki yakın zamanda bir seçim olsun ve bu yapı doğru insanların eline geçsin.

HARMANCI: “ARTARAK DEVAM ETMELİ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Toplumda yozlaşmanın, çürümenin, siyasette güvensizliğin, adaletin ve doğruluğun olmadığı bir evredeyiz. Şu anda bir ses çıkarılıyor bu çok önemli. Bunun artarak devam etmesi gerekiyordu. Hiçbir şey yapmamaktansa hareket önemli. Siyasetin bu mesajları alması gerekiyor. Bugün yolsuzluklara, yoksuzluklara karşı önemli bir ses veriliyor, bu sesin bir parçası olmak her yurt severin görevidir” dedi.