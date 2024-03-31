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Daha sonra evine dönen Arzu Sınıroğlu, "Ben oyumu kullandım. Cumhurbaşkanıma, doktorlara, hemşirelere, hocalara, beni soran herkese selam gönderiyorum." dedi.

Doğup büyüğü köyündeki tek katlı müstakil evde böbrek hastası kızı ile birlikte yaşamını sürdüren Arzu Sınıroğlu, 1033 No'lu sandıkta oy unu kullanmak için paravanın arkasına geçti.

Kırıkkale 'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte muhtarlık binasına gitti.

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