Beyin Cerrahı Op. Dr. Çağın Ozankaya, sosyal medya hesabı üzerinden bugün 11’inci beyin pili ameliyatını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Dr. Ozankaya, “Beyin pili ameliyatlarını diğer ameliyatlardan ayıran nokta ameliyat sonrası da hastalarla sürekli iletişim halinde kalmak, belirli aralıklarla hastalara yerleştirilen pilin performansını değerlendirmek ve ayarlarını yapmak için rutin aralıklarla bir araya gelmektir. Bu açıdan bu ameliyatlar hem hastalar hem de doktorlar için uzun soluklu bir süreçtir” açıklamasını yaptı.

Ozankaya, “Biz, KKTC nöromodülasyon ekibi olarak, beyin pili ameliyatlarına başladığımız ilk günden itibaren bu nosyonda olduk. Yorulmadık mı? Yorulduk… Gecemizi gündüzümüze katmadık mı? Kattık… Ama… Oturduğu yerden kalkamayan bir hastamızın desteksiz kalktığını görmek… Eli titrediği için kendi başına su bile içemeyen hastamızın tatile gittiğini görmek… Mutsuzluk çizgileri olan bir hastanın yüzünün güldüğünü görmek… Tüm bu yorgunlukları ve uykusuzlukları bir anda üstümüzden alıyor… Biz bugün 11. ameliyatımız yaptık” ifadelerini kullandı.

Beyin Cerrahı Op. Dr. Ozankaya, tüm hastalarına geçmiş olsun dileklerini iletti.