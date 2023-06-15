12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan minibüs şoförü 64 yaşındaki sanık Cengiz Özdoğan’ın hakkında dava bugün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, ‘cinsel istismar’, ‘cinsel taciz’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından 5 yıl hapse mahkum edildi.

Kararda olguları aktaran Ağır Ceza Yargıcı Temay Sağer, olayın 24 Temmuz 2018 tarihinde meydana geldiğini belirtti.

Temay Sağer, Girne’den Lefkoşa’ya giden 12 yaşındaki kızı yanına oturtan sanığın vites değiştirmek bahanesiyle birden çok kız çocuğuna dokunduğunu aktararak, tacize uğrayan şahsın ifadesinde Girne’den Lefkoşa’ya gittiğini, şoförün kendisini “arkada yer yok” diyerek, yanına oturttuğunu daha sonra bir kadının daha yanlarına bindiğini ve şoför ile kadının arasında oturmak zorunda kaldığını anlattı.

Sağer, kız çocuğunun taciz olayını Boğaz mevkiini geçtikten sonra gerçekleştiğini anlattığını belirterek, sanığın kız çocuğuna minibüsün vitesini değiştirirken temas ettiğini kabul ettiğini kaydetti.

Mahkemede olaya ilişkin tüm detayları aktaran Sağer, kız çocuğunun konuyu ilk önce yengesi ardından ise annesine anlattığını ifade etti.

Sağer, annenin şikayeti üzerine tutuklanan sanığın soruşturmanın ardından yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldığını söyleyerek, olayın ardından şu anda 17 yaşında olan müştekinin halen daha travma yaşadığını belirtti.

Sanık hakkında karar verirken, sunulan olguları, yapılan keşifleri ve dinlenen uzman tanıkların ifadelerini bir bütün olarak değerlendirdiklerinin altını çizen Yargıç Sağer, sanığın kendisinden 22 yaş küçük birine karşı bu suçu işlemiş olmasını, ayrıca yaygınlaşan bir suçu işlemiş olmasını aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç, son 10 yılda ağır ceza mahkemelerinin gündemine yansıyan cinsel suçlarda artış olduğunu, 2011 yılında 11 vaka mahkemeye yansırken, 2021 yılına geldiğinde 36 dava görüldüğüne değindi.

Sağer, tüm olgulara değindikten sonra sanığı 5 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.