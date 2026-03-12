Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail-ABD ile İran arasında yaşanan gelişmelerin küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtığı ve bunun KKTC ekonomisine kısa, orta ve uzun vadede yansımalarının değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, akaryakıt fiyatlarının mevzuat gereği her hafta yeniden belirlendiği hatırlatılarak, hükümetin temel önceliğinin küresel piyasalardaki olağanüstü dalgalanmalara rağmen vatandaş üzerindeki mali yükü mümkün olan en düşük seviyede tutmak olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, yapılması kaçınılmaz olan fiyat düzenlemesinin etkilerini azaltmak amacıyla Fiyat İstikrar Fonu’nun tüm imkânlarının seferber edildiği belirtilen açıklamada, devletin vatandaşın yükünü hafifletmek için fondan elde ettiği gelirlerden önemli ölçüde fedakârlık yaptığı kaydedildi.

Ancak tüm sınırların zorlanmasına rağmen küresel enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında düzenleme yapılmasının kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Yeni düzenlemeye göre, 95 oktan benzinde FİF miktarı 9.11 TL’den 2.67 TL’ye düşürülerek 6.44 TL’lik indirim yapılmasına rağmen pompa fiyatı 57.12 TL/litre olarak belirlendi.

98 oktan benzinde ise 8.97 TL olan FİF miktarı 2.52 TL’ye düşürülürken pompa fiyatı 58.12 TL/litre oldu.

Mazotta (Eurodizel) 1.10 TL olan FİF miktarı ise sıfırlanırken pompa fiyatı 56 TL/litre olarak açıklandı.