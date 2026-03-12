Toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın yanı sıra, KKTC–Türkiye Dostluk Grubu Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, KKTC–Türkiye Dostluk Grubu Üyeleri CTP Milletvekili Filiz Besim, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve YDP Milletvekili Talip Atalay yer aldı. Görüşmede ayrıca Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat, Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve Muavin Konsolos Funda Bozkaya da yer aldı.

Görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs meselesi, Avrupa Birliği süreci ve parlamentolar arası iş birliği konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa Birliği üyeliğini kullanarak kendisini adanın tek egemen otoritesi gibi göstermesinin Kıbrıs Türk halkına büyük bir haksızlık olduğunu vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhuriyet Meclisi arasındaki temasların büyük önem taşıdığını belirten Kayatürk, bu tür görüşmelerin iki halkı ve iki parlamentoyu daha da yakınlaştıracağını ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alandaki konumunun güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Kayatürk ayrıca, Azerbaycan’ın ardından Pakistan ve Arnavutluk gibi diğer ülkelerle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temaslarının artırılması yönünde çaba gösterildiğini dile getirdi.

Toplantıda söz alan KKTC–Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek nazik kabulden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayan Canaltay, bu güçlü bağın parlamentolar arasındaki temaslar ve karşılıklı ziyaretlerle daha da pekiştiğini ifade etti.

Kıbrıs meselesinin Avrupa Birliği’ni de doğrudan ilgilendiren önemli bir uluslararası konu olmaya devam ettiğini belirten Canaltay, Kıbrıs Türk halkının geçmişte çözüm yönünde ortaya koyduğu güçlü iradeye rağmen uzun yıllardır haksız izolasyonlarla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Canaltay, Türk milletvekillerinin Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verdiği desteğin uluslararası alanda seslerinin daha güçlü duyulmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Bölgede yaşanan savaş ve gerilimlerin yarattığı endişeye de değinen Canaltay, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin güvenlik ortamını doğrudan etkilediğini belirterek, bu süreçte Türkiye’nin desteğinin Kıbrıs Türk halkına güç ve güven verdiğini vurguladı.

Canaltay ayrıca parlamentolar arasındaki diyaloğun ve iş birliğinin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edeceğine inandıklarını ifade etti.