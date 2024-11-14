Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 136 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:
- MUSTAFA ERDOĞAN
- İRFAN ÖZTÜRK
- PELİN KARA
- FERHAT BATUŞ
- MUSTAFA KURCAN
- BERÇ SINDIROĞLU
- BAHADIR YILDIZ
- EMRAH MERCİMEK
- NURCAN KİLVAN
- BİLGE KOCA
- YILDIZ ÖCAL
- ELİF YURTTAŞ
- NAZİFE KURT
- UTKU GÜLŞEN
- OĞUZHAN DÖLEK
- FİKRET BİLALOĞLU
- HASAN DİNLER
- HAKAN CEMALİ
- ÖZLEM SESSİZOĞLU
- MUHAMMET İKBAL AVCI
- HAVVA MELİS ŞEN
- ERKAN BAL
- YUSUF SERTKAYA
- TEVFİK İLKER ÖNAL
- ŞÜKRAN TURAN
- COŞKUN SAĞALTICI
- BERKAY SAHİR ÇAPAR
- TUBA BOYRAZ
- DOĞUKAN KARA
- HAMİT KARAHAN
- BOZAN YAPICI
- SAIDA BAKHTIYAROVA
- YASEMİN AYTEKİN
- ŞEYMA ASLAN
- PINAR ÇİNLER
- SABİNA TOLON
- ZEKERİYE GÖKTEPE
- SÜLEYMAN YILDIZ
- MİRİCAN KIRAT
- GAMZE BATUŞ
- ALEYNA KARACAN
- BERFİN ARSLAN
- ÇİĞDEM TURAN
- MURAT GÜLEÇ
- ORHAN CEMALİ
- EROL ÇAKIR
- SONGÜL KURUKAFA
- MELİSA YILDIRAN
- VASFİ AÇIKEL
- ÖMER FARUK HAYRANOĞLU
- SABİHA HASSUNOĞLU
- ADEM TINGIR
- KÜBRA DURAN
- RABİA BATUŞ
- İDRİS VARDAR
- HİKMET HATAY
- AHMET ULUSAN
- SEYRAN KOÇ
- AHMET KALBUR
- ALİ KALBUR
- MUSTAFA EREN SIÇRAMAZ
- ÖNDER TÜREYEN
- NACİ KALELİ
- SEMRA BARUTÇU
- ZEYNEL ABİDİN EROL
- SAİM İLKILIÇ
- MUSTAFA CELAL SARIGÜL
- CANSU DEVRİM
- KÜBRA YILDIZ
- DİLEK BAYRAM
- İBRAHİM TÜMAY
- HALİL ERŞAHİNOĞLU
- MELİSA MERVE ERCEM
- DUYGU SAĞNAK YILDIZ
- YILMAZ ATAR
- AYKUT MUTLU
- MERVE KOZKIRAN
- ECE YILDIZ
- VELİ KORKMAZ
- EZGİ KEKLİK
- MEHMET AYTAŞ
- BUSE KARADENİZ
- BÜŞRA YILDIZ
- GİZEM EYNALLI
- İLKNUR DOĞAN
- ALPER URAS
- ENVER POLAT
- NECATİ BAYRAKÇI
- SİBEL SAYGI
- ASU YASİN
- DR. ÖZGÜR ÖZTAN
- ERTUĞRUL GÖZÜTOK
- ZELİHA SAYGI
- ZEHRA YILDIZ
- EMRE BARIŞ EKLER
- DOÇ DR. BURCU GÜNAL ABDULCELİL
- FERİDE ALGIN
- MEHMET ÖZMAY
- SERKAN DENİZHAN
- ÖZLEM ALAKUŞ
- EMİNENUR YILMAZ
- ULAŞ KÜÇÜK
- EMİNE SÖZER
- ESRA NUR YILKICI
- SİNAN DOĞAN
- TUĞBA ERTE
- ZEHİYE TÜRKMEN
- YÜKSEL BOZKURT
- SEDA KANBUROĞLU
- SERDAR BULUT
- ADEM KURT
- MERT CAN LAÇİN
- ABDURRAHMAN FIRAT
- MİTHAT PEKER
- ÜMEYYE BOLAT
- KARDELEN ÇELİK
- ALİ YİĞİT
- EFE GÜLEÇ
- RANA USLU
- KÜBRA GÜLEÇ
- AHMET FINDIK
- GÖKBERK HAN GÖK
- DAMLA DERE
- MEHMET BOZOĞLAN
- İLAYDA İPEK
- MÜNÜRE İPEK
- MEHMET MASAT
- PROF. DR. NURİ ASLAN
- GÖKHAN COŞKUN
- SEREN TAKA
- BÜŞRA DOĞMUŞ
- MEHMET CAN GÜMÜŞOLUK
- ATIF UMUT KOLAYLI
- MELİSA ÇEVİK
- ERSİN TEKGÖZ
- ÖZGÜR TEKGÖZ