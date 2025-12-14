Başbakan Üstel açıklamasında, “Devlet olarak çalışanlarımızı, emeklilerimizi, sigortalılarımızı ve sosyal destek alan vatandaşlarımızı maaşları konusunda hiçbir zaman belirsizlikle karşı karşıya bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız.” dedi.

Her zaman olduğu gibi, yine üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini kaydeden Üstel, şöyle devam etti:

“Bizim hükümet dönemimizde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde maaşlar hiçbir zaman ‘ödenecek mi’ tartışmalarına konu edilmemiştir. Taksitli maaş uygulamaları yaşatılmamış, halkımız belirsizliğe mahkum edilmemiştir. Bundan sonra da vatandaşlarımızı böyle bir tabloyla karşı karşıya bırakmayacağımızı açıkça ifade etmek isterim.”

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin hak ettikleri maaşları zamanında ve eksiksiz almaları, dönem dönem yaşanan enflasyonist süreçlerde alım güçlerinin korunmasının, devletin hem yasal hem de sosyal sorumluluğu olduğunu belirten Başbakan Üstel, “Biz bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz.” dedi.

Üstel açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu çerçevede, Sosyal Sigortalar kapsamındaki 47 bin 537 sigorta emeklimizin 13. maaşlarının 25 Aralık Perşembe günü ödeneceğini, bu ödemeler için 2 milyar 393 milyon 610 bin 438 TL kaynak ayrıldığını ve söz konusu tutarın aynı gün hesaplara yatırılacağını ifade etmek isterim.

Ayrıca kamu çalışanlarımızın, kamudan emekli olan vatandaşlarımızın, sosyal yardım alanların, şehit ailelerimizin ve engelli kardeşlerimizin 13. maaş ödemeleri 26 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecektir.

Türk lirasında yaşanan değer kayıpları ve enflasyonist ortam karşısında vatandaşlarımızı korumak adına, son yıllarda maaşlara yaptığımız artışlar ve bunun sonucunda döviz bazında sağlanan yükseliş, KKTC tarihinde önemli bir eşiği temsil etmektedir.

Enflasyonun gerilemesi ve piyasanın daha istikrarlı bir yapıya kavuşmasıyla birlikte, alım gücünün bu yıl içinde belirgin şekilde toparlanmasını bekliyoruz.

Devletin gücünü, çalışanına, emeklisine, ihtiyaç sahiplerine ve üreten tüm vatandaşlarımıza yansıtan bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.”