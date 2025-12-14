Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kurucularından, ilk müdürü, baş yönetmeni ve oyuncusu olan usta tiyatro insanı Hilmi Özen için Devlet Tiyatrosu’nda anma töreni düzenlendi.

Dün 81 yaşında hayatını kaybeden Hilmi Özen için düzenlenen törene ailesi ve sevenleri, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı siyasiler ve bürokratlar ile tiyatro camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Devlet Tiyatroları’nın önünde düzenlenen anma töreninde veda konuşmaları yapıldı. Konuşmaların ardından Hilmi Özen alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Özen, İsmail Safa Camiinde kılınacak ikindi namazı sonrasında Lefkoşa kabristanlığında toprağa verilecek.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bugün Kıbrıs Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından Hilmi Özen’i kendi evinden uğurladıklarını ifade ederek, Hilmi Özen’in Kıbrıs Türk devlet tiyatrosuna büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Ataoğlu, Hilmi Özen’in devlet tiyatrolarına katkıları yanı sıra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın sanat danışmanlığı görevini üstlendiği dönemde Kıbrıs Türk kültür-sanatının yaşatılmasına katkılarına da işaret etti.

-Ced

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Daire Müdürü Nazım Ced, Özen’in devlet tiyatrosu için önemli bir değer olduğunu belirterek, “Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu’nu kurmak ve yaşatmak için çok büyük hizmetler veren Hilmi Özen’i bugün hayatının büyük bir bölümünü adadığı devlet tiyatrosundan, kendi evinden uğurluyoruz. Hilmi Hoca’mızın gözü arkada kalmasın, onun eserlerini yaşatacağız.” dedi.

-Birinci

Hilmi Özen’in ailesi adına konuşma yapan torunu Tekin Birinci, dedesinin tiyatroya adanmış yaşamından bahsetti.

Hilmi Özen’in Ankara Devlet Konservatuvarı’na giren ilk üç Kıbrıslı Türk’ten biri olduğunu belirten Birinci, dedesinin hayalinin, Kıbrıs’ta Devlet Tiyatroları’nı kurmak olduğunu ve bu hayalini dostlarıyla birlikte gerçekleştirdiğini anlattı.

Birinci, dedesinin BRT’nin kuruluşunda arkadaşlarıyla birlikte büyük rol oynadığını, uzun yıllar Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın sanat danışmanlığı görevini üstlendiğini de anlattı.

Dedesinin emekliliğinde de özel bir üniversitede Sahne Sanatları bölümünün kurulmasına katkı koyduğunu ve tiyatroya eğitimiyle birçok sanatçı yetiştirdiğini de ifade etti.

-Hazer

Mesai arkadaşlarından Ertaç Hazer ise, Kıbrıs Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından biri olan Hilmi Özen’i son yolculuğuna uğramak için Devlet Tiyatrosu’nun önünde bir anma töreni düzenlediklerini işaret etti.

Özen’in Devlet Tiyatrosu’nu kurmak için çok mücadele ettiğini ve bunu başardığını anlatan Hazer, 1999 yılında tiyatro binasının yanmasından sonra 26 yıldır bir tiyatro binası yapılmadığını söyleyerek, “Hilmi Özen’i devlet tiyatrosu sahnesinden uğurlayamadık. Daha güzel bir tören yapmamız gerekirdi” dedi. Hazer, Devlet Tiyatrosu salonu tamamlanarak Hilmi Özen sahnesi adını alarak devam etmesi ve adının farklı etkinliklerde yaşatılması temennisini dile getirdi.

-Bayraktaroğlu

Hilmi Özen’in mezun ettiği öğrenciler adına konuşan Nazım Bayraktaroğlu, “Bugün burada yalnızca bir hocayı değil, bir yol göstericiyi, bir ustayı ve çoğumuz için sahnedeki ilk cesareti uğurluyoruz. Hocamız konservatuvar sıralarında bize sadece tiyatroyu öğretmedi, o sahnenin hayatla bağını kurmayı öğretti” diyerek, Özen’in 70’in üzerinde sanatçıyı Kıbrıs’a ve Türkiye’ye kazandırdığını, düşünen, sorgulayan insanlar yetiştirdiğini anlattı.

-Hilmi Özen kimdir?

1944 yılında doğan Hilmi Özen, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunuydu. 1960’lı yıllarda Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın kuruluş sürecinde yer aldı; 1967-1990 yılları arasında kurum müdürlüğü yaptı. Daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a sanat danışmanlığı görevinde bulundu ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde tiyatro alanında öğretim görevlisi olarak çalıştı.