Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 14 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 14 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
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