Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 22 Aralık Paramedikler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Dinçyürek, şu ifadelerde bulundu;

"Her gün zamanla yarışarak onlarca hayata dokunan, zorlu koşullarda büyük bir özveriyle görev yapan tüm paramediklerimizin 22 Aralık Paramedikler Günü’nü kutluyorum.

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin temel taşını oluşturan paramedikler; sabırları, hoşgörüleri ve mesleki yetkinlikleriyle insan hayatına umut olmaktadır. Hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği sunan, doğru ve hızlı müdahaleleriyle hayati bir sorumluluk üstlenen paramediklerimiz, sağlık sistemimizin güçlenmesinde önemli bir paya sahiptir.

Bu kutsal görevi büyük bir fedakârlıkla yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."