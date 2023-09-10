Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrolde ülkede kaçak kaldıkları tespit edilen yabancı uyruklu 14 kişi bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Sıla Topbaş olguları aktardı.

Polis, 9 Eylül 2023 tarihinde, Lefkoşa'da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrolde 14 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, tutuklanan

K.B.A'nın (E-32-İşsiz-Bangladeş) 15 Ekim 2017 tarihinden itibaren 2 bin 155 gün, A.R'nin (E-33-İşsiz-Pakistan) 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren 151 gün, MD.H.U'nun (E-47-İşsiz-Bangladeş) 162 gün, A.R'nin (E-35-İşsiz- Bangladeş) 154 gün, S.U'nun (E-40-İşsiz-Bangladeş) 162 gün, O.B'nin (E-38-işsiz-Nijerya) 1225 gün, M.L.N'nin (E-33-işsiz- Kamerun) 1374 gün, K.N'nin (E-20-işsiz- Nijerya) 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 343 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, C.S.I'nın (E-23-İşsiz- Nijerya) 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 343gün, D.C.N'in (E-22-İşsiz-Nijerya) 7 Nisan 2021 tarihinden itibaren 885 gün, I.C.C'nin (E-37-İşsiz-Nijerya) 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren 1073 gün, K.C.O'nun (E-32- İşsiz-Nijerya) 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 343 gün, E.E.O'nun (E-39-İşsiz-Nijerya) 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 343 gün ve M.O'nun (E-31-işsiz- Nijerya) ise 8 Ocak 2022 tarihinden itibaren 609 gün KKTC'de ikamet izinsiz olarak ikamet ettiklerini söyledi. Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.