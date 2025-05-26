Kavgayla ilgili polisten yapılan açıklama ise şu şekilde:

25.05.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da Abdi Çavuş Sokak’ta, aralarında daha önceden mevcut olan sorun nedeniyle yaşanan tartışma sonucu, F.E.(E-26) 147 miligram alkollü içki tesiri altında kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı ahşap sopa ile, S.E. (E-18) 96 miligram alkollü içki tesiri altında, S.Y.E.(E-21) 196 miligram alkollü içki tesiri altında, M.D.E.(E-23) 143 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş şekilde ve Ş.E.(E-16) bir taraf olup, diğer taraf olan E.B.(E-41), M.B.(E-26), T.D.(E-45), Y.B.(E-40), A.K.(E-43), B.A.(E-31), Ş.A. (E-26), N.K.(E-48) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı tabure ile ve A.Y.(E-40) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı süpürge sapı ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir.

F.E.(E-26), S.E.(E-18), S.Y.E.(E-21), M.D.E.(E-23), Ş.E.(E-16), E.B.(E-41), M.B.(E-26), Y.B.(E-40), A.K.(E-43), B.A.(E-31), Ş.A.(E-26) ve A.Y.(E-40) tutuklanmış olup, T.D.(E-45) ve N.Z.(E-48) aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.