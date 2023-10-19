Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 3 Kasım 2023 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını geçmemiş KKTC vatandaşı, lise veya dengi okul mezunu, askerlik hizmetini yerine getirmiş ve açıklanan diğer koşullara uyan kişiler münhal kadrolar için 30-31 Ekim, 1,2,3 Kasım tarihlerinde mesai saatleri içerisinde Polis Genel Müdürlüğünün resmi web sitesinden veya İlçe Polis Müdürlüklerinden temin edecekleri “başvuru formunu” doldurup, eklenecek evraklarla birlikte İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen başvuru yapabilecek.

Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından 7-8-9 Kasım tarihlerinde Dikmen’de yer alan Polis Özel Harekat Müdürlüğü’nde müracaatçıların başvuruları aranan koşullara uygunluk bakımından değerlendirilecek; boy ve kilo ölçümleri yapılarak başvuruların kabulü gerçekleştirilecek.

Başvurusu kabul edilen lise ve dengi okul mezunları 11 Kasım Cumartesi günü yeterlilik sınavına tabi tutulacak; lise mezuniyeti üstünde mezuniyeti bulunanlar ise yeterlilik sınavından muaf olacak.

Yeterlik sınavında başarılı olanlar ile Yeterlik Sınavından muaf olanlar 18 Kasım Cumartesi günü İngilizce sınavına katılacak.

İngilizce sınavında da başarılı olan müracaatçılar, 23-24-25 Kasım tarihlerinde Dikmen Polis Özel Harekat Müdürlüğü’nde spor sınavına tabi tutulacak.

Ardından spor sınavında başarılı olanlar yarışma sınavının 2 Aralık Cumartesi günü yapılacak yazılı ve 7-8-9-10 Aralık tarihlerinde yapılacak sözlü bölümüne katılacak.

Başvuru koşulları, başvuru için gereken belgeler ve diğer detaylarla ilgili bilgilere http://www.polis.gov.ct.tr adresinden ulaşılabiliyor.